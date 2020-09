Dziś oddanie mieszkań socjalnych w Krośnie

W Krośnie Odrzańskim, w ramach rewitalizacji tzw. dolnego miasta, zostanie dziś oddanych do użytku osiem mieszkań socjalnych dla najbardziej potrzebujących. Mieszkania znajdują się przy ulicy Pocztowej, tuż obok kościoła św. Jadwigi Śląskiej.

– Ten budynek nigdy nie służył jako mieszkania, ale wyremontowaliśmy i dostosowaliśmy obiekt do takich wymogów – tłumaczy Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Burmistrz podkreśla, że oddanie mieszkań to także zachęta dla młodych ludzi, by pozostawali w Krośnie Odrzańskim. W tym celu niedawno oddano do użytku nowoczesny żłobek.