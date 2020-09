Narodowy Dzień Tenisa w ZG: Będą derby, Kubka i…Protasiewicz z Koszarkiem

Mirosławem Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego zapewnia, że z tej okazji przygotowano sporo atrakcji.

Na kortach MOSiR-u odbędą się mecze pokazowe z udziałem m.in. prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego oraz byłego prezesa Stali Gorzów Władysława Komarnickiego.

Ponadto imprezę mają uświetnić kapitanowie żużlowego RM Solar Falubazu oraz Stelmetu Enei BC Zielona Góra – Piotr Protasiewicz oraz Łukasz Koszarek.

Cała rozmowa z szefem PZT:

Program Narodowego Dnia Tenisa w Zielonej Górze – sobota, 5 września: Talentiada Tenisowa – w godz. 9.30–15.30; mini turniej Tenis 10, – w godz. 10.00–15.00 (chłopcy do lat 8 i 10, dziewczynki do lat 8 i 10); seniorzy i amatorzy, początek o godz. 10.00 (Zielona Góra vs Kołobrzeg oraz Zielona Góra vs Gorzów – ZG reprezentować będą w parze deblowej prezydent miasta Janusz Kubicki oraz dyrektor MOSiR-u Robert Jagiełowicz, a Gorzów – senator Władysław Komarnicki oraz poseł Jerzy Wierchowicz). Po zakończonym pojedynku deblowym mecz pokazowy gwiazd sportu lubuskiego. Mecz pokazowy z udziałem Martyny Kubki (LOTOS PZT Team) z posłem Waldemarem Sługockim – od godz. 11.00. Konkurencje sprawnościowe – od godz. 12.00; treningi pokazowe – od godz. 13.00.