81 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa

Polska była przygotowana do walki. Zmobilizowano i przeszkolono około miliona żołnierzy, którzy zostali rozlokowani na całej długości granicy. Pomimo to już pierwsze godziny pokazały jak wielką przewagę posiadają Niemcy. Polskie lotnictwo w większości zostało unicestwione w pierwszych dniach września. Niebo przejęły niemieckie samoloty a na lądzie królowały czołgi Panzer I i II. Wojsko Polskie w chaosie zaczęło się cofać.

Silny opór stawiały jednak pojedyncze punkty jak Hel czy Westerplatte, do historii przeszły obrona Wizny i Warszawy. Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że we wrześniu 1939 roku Polska nie była sama. Nasze wojsko miało związać siły niemieckie, by od zachodu mogły uderzyć na III Rzeszę nasi sojusznicy. Francja i Anglia 3 września wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak poza pojedynczymi incydentami nie zdecydowali się na walkę. Jan Józef Kasprzyk mówi, że to bardzo ważna lekcja.

„Gdyby alianci wykonali swoje zobowiązanie, to inaczej wyglądałaby historia nie tylko Polski ale i świata”

– powiedział.

Historyk, dr Szymon Niedziela uważa, że w 1939 roku połączone siły Aliantów były w stanie pokonać niemiecką armię i powstrzymać nazizm. Brak działania Francji i Anglii doprowadził do tragedii wielu narodów.

„Wehrmacht, Luftwaffe i Kriegsmarine w roku 1939 nie osiągnęły jeszcze najwyższego stadium swojego rozwoju. To miało miejsce w w 1941-43 roku, ale nie w 1939”

– podkreśla historyk.

Choć Wojsko Polskie walczyło dzielnie, Niemcy górowali nad nami doktryną, sprzętem i metodami dowodzenia. Zdecydowano się obsadzić całą długość granicy i nie koncentrować naszych sił pancernych w jednym punkcie, gdzie mogłoby dojść do decydującej bitwy. Ten plan okazał się błędem. „Być może była to kwestia bitwy walnej, na którą nie chciał się zgodzić Marszałek Rydz-Śmigły. Myśmy przyjęliśmy Niemców na każdym metrze granicy ale przez to rozcieńczyliśmy nasze siły” – powiedział historyk.

17 września 1939 roku Polskę ze wschodu zaatakował Związek Radziecki. Walcząc na dwóch frontach Wojsko Polskie skapitulowało 5 października. Kampania wrześniowa była pierwszym teatrem II wojny światowej, która pochłonęła około 60 milionów ofiar na całym świecie.