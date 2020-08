Uczniowie wracają do szkół

Lubuskie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego i powrotu uczniów do placówek - twierdzą zgodnie Lubuski Kurator Oświaty i Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wpływ na to miały mieć między innymi spotkania dyrektorów szkół i przedszkoli z pracownikami sanepidu.