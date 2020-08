Z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w środę odbędzie się "Rajd na Wschowę", który ma upamiętnić wypad polskich oddziałów na niemieckie miasto Fraustadt (dzisiejsza Wschowa). Doszło do niego podczas wojny obronnej 2 września 1939 r.

Jak poinformował Damian Małecki z Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa była jednym z dwóch miejsc na przedwojennej granicy Polski i Niemiec, gdzie Wojsko Polskie wkroczyło na tereny wroga w czasie kampanii wrześniowej.

„W związku z tym zaplanowany został przemarsz oddziałów 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Leszna do Wschowy i ich uroczyste powitanie we Wschowie przy głazie upamiętniającym wypad zbrojny sprzed 81 lat. Tam zostanie wciągnięta flaga i wygłoszona okolicznościowa prelekcja historyczna” – powiedział Małecki.

Następnie wojskowi przemaszerują na rynek, gdzie nastąpi przekazanie okolicznościowego upominku dla burmistrza Wschowy od żołnierzy. Dla uczestników marszu i mieszkańców Wschowy zostanie przygotowana wojskowa grochówka.

Żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego utożsamiają się z tradycjami 55. Poznańskiego Pułku Piechoty, którego żołnierze 2 września 1939 r. dokonali historycznego wypadu na Wschowę.

Wschowa to miasto o burzliwej historii i wielu zabytkach. Przed rozbiorami należało do Polski, jednak po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. pozostało w granicach Niemiec. Do macierzy wróciło po zakończeniu II wojny światowej.