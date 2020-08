Porażka Lechii z klubem Łukasza Piszczka

W III lidze piłkarskiej na inaugurację sezonu w Zielonej Górze - Lechia przegrała z beniaminkiem LKS-em Goczałkowice Zdrój 1:3. To pierwsza porażka zielonogórzan, którzy w dwóch poprzednich meczach wyjazdowych zdobyli 4 punkty.

Pierwsze minuty to ataki gospodarzy, ale goście grali skutecznie w obronie i ostudzili Lechię. Już w 15 minucie najlepszy snajper LKS-u Bartosz Marchewka wykorzystał błąd zielonogórskiej defensywy i zdobył prowadzenie dla gości. W 39 minucie gospodarze doprowadzili do remisu, gdy z rzutu wolnego bramkarza Goczałkowic pokonał Jakub Babij. W drugiej połowie mądra gra zespołu beniaminka przyniosła efekt, gdy w 60 minucie drugiego gola zdobył grający szkoleniowiec LKS-u Piotr Ćwielong. Kluczowa dla losów spotkania okazała się 67 minuta, gdy drugą zółtą kartkę ujrzał Dawid Czarnecki. Lechia rzuciła na szale wszystkie siły, ale nie udało się zdobyć gola. Uczynili to goście, gdy w 89 minucie wynik meczu ustalił Adam Grygier: