Trener Łuczak zadowolony po dwóch sparingach AZS-u

Porażka z ekstraklasowym Zagłębiem Lubin 30-35, a także wygrana z UKS-em Olimpem Grodków to wyniki dwóch dzisiejszy sparingów pierwszoligowych szczypiornistów AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cieszy się trener akademików Ireneusz Łuczak.

Zielonogórzanie grali w Legnicy w turnieju towarzyskim. Najpierw mierzyli się z Zagłębiem Lubin. Do przerwy nawet wygrywali 16-13, ale ostatecznie rywal z ekstraklasy wygrał to spotkanie 35-30. Później zespół z Zielonej Góry grał z UKS-em Olimpem Gródków i wygrał 30-22. Sporo powodów do radości ma trener AZS-u Ireneusz Łuczak.