W Warszawie doszło do awarii rury przesyłowej do „Czajki”

Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni "Czajka". Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy - poinformował w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazał, że od godz. 14 Warszawa znów zrzuca ścieki do Wisły.