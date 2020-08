Za niespełna 3 dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Uczniowie wrócą do szkół pierwszy raz po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, oraz po kończących się właśnie wakacjach. Jak spędzają ostatni weekend laby? Jak mówią w rozmowie z nami mieszkańcy, jest to czas przygotowań do szkoły oraz ostatnich, krótkich wycieczek:

W związku z zamknięciem szkół z powodu pandemii, uczniowie nie widzieli się ze sobą od 12 marca.