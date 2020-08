Setne lubuskie derby żużlowe

W ostatnią niedzielę sierpnia - nie lada gratka dla fanów czarnego sportu. Na gorzowskim stadionie im. Edwarda Jancarza odbędą się jubileuszowe, setne derby lubuskie między Stalą Gorzów a Falubazem Zielona Góra. Do tej pory, w 99 spotkaniach, 54 razy wygrali gorzowianie.

Stalowcy prowadzą także w rywalizacji punktowej. Przez 60 lat Stal zdobyła 4590 punktów, a Falubaz – 4137. Stal jest czwarta w tabeli i ma przed sobą dwa ostatnie mecze. Stawką są playoffy. Gorzowscy kibice są przekonani, że gorzowska Stal wyjdzie z derbowego spotkania zwycięsko.

O tym, że gorzowska drużyna zwycięży, jest też przekonany prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki.

Prosto z urlopu na stadionie pojawi się także prezes Stali Gorzów, Marek Grzyb.

Jeśli drużyna Stanisława Chomskiego zdobędzie w rywalizacji z Zieloną Górą 51 punktów, to zgarnie kolejne trzy „oczka” i zrobi ważny krok w kierunku przedłużenia sezonu. Później będzie musiała zawalczyć o zwycięstwo i bonus z Wrocławiem. W Gorzowie trwa więc obecnie ogromna mobilizacja. Jeśli chodzi o RM Solar Falubaz, to jeszcze niedawno drużyna szła jak burza i była nawet określana mianem drugiej siły Ekstraligi. Spokój zaburzyła domowa wpadka z Wrocławiem. To potknięcie sprawiło, że zielonogórzanie nie mogą spać spokojnie. Z Gorzowa muszą przywieźć minimum punkt bonusowy, bo później czekają ich dwa bardzo trudne spotkania – wyjazdowe z Motorem Lublin i domowe z Fogo Unią Leszno.

Ponieważ derby zawsze były spotkaniami tzw. podwyższonego ryzyka, od około godziny 13.30 do 21.00 zamknięta zostanie dla ruch ulica Śląska – od skrzyżowania z ulicą Budowlanych do Wału Poprzecznego. W związku z tym autobusy linii 101, 111, 112 i 125 nie będą odjeżdżały z pętli „Śląska – Pole Golfowe”. Mówi prezes MZK Roman Maksymiak.

Tymczasowy przystanek zorganizowany zostanie przy ulicy Fabrycznej, tuż przy Przychodni Medycyny Pracy.

Przypomnijmy – setne żużlowe derby lubuskie – w niedzielę o 16.30. Pełna relacja na naszej antenie.