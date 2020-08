Stelmet zaczyna ligę; Tabak: Na dziś uczę się swoich graczy

W Treflu zostali bowiem młodzi bracia Kolendowie oraz doświadczeni Leończyk i Kowalenko. Do tego sopocianie dodali do składu reprezentantów Polski – Gruszeckiego i Olejniczaka. Obok bardzo mocnego polskiego składu w Treflu jest też znakomity litewski obrońca Paliukenas, a do tego pozyskano Amerykanów Motena i Hawsa.

-To jeden z lepszych polskich zestawów w całej lidze – przyznał Radiu Zielona Góra trener Stelmetu – Żan Tabak, który dziś razem z podopiecznymi ruszył o 8 rano do Trójmiasta.

Żan Tabak dodawał, że jego zespół i cała liga to na razie wielka niewiadoma, czego przyczyną jest koronawirus i jego finansowe skutki. Chorwat uważa jednak, że rozgrywki w związku z tym będą bardziej wyrównane i interesujące niż w zeszłym sezonie.

Dodajmy, że niepewny jest występ w meczu Treflem Łotysza Janisa Berzinsa, który w meczu o Superpuchar skręcił lewą kostkę, przechodzi rehabilitację, a decyzja o grze zapadnie przed meczem.

Mecz rozpoczyna się w sobotę o 15:05, a na transmisję zapraszamy na 97.1 fm, do Radia Zielona Góra.

A teraz zapraszamy na szybką rozmowę z Żanem Tabakiem, którego RZG „złapało” dziś w autobusie do Sopotu:

RZG: Zaczyna się nowy sezon PLK – jak Pan patrzy na ten początek sezonu, na rzeczywistość nazwijmy to koszykarsko – covidową w Polsce. O co zagra Pański zespół, czy Wasz cel to po prostu powtórzenie mistrzostwa?

RZG: Poprzedni sezon został przedwcześnie zakończony. Jeszcze dziś część koszykarzy, trenerów mówi: mamy coś teraz do udowodnienia, bo tamten sezon był nienormalny.

Czy Stelmet będzie coś udowadniał w tych rozgrywkach. Czy zagracie na zasadzie – hej, jesteśmy prawdziwym mistrzem Polski i to wam pokażemy?

Gdy Pan patrzy na inne zespoły, ich składy, to jakich Pan widzi faworytów ligi, jaki poziom tej ligi będzie?

Po meczach kontrolnych we Włocławku i po meczu o Superpuchar – jakie ma Pan pierwsze wnioski dotyczące swojego zespołu, zawodników itp.?

Na koniec o I meczu w Sopocie – szykuje się trudny pojedynek? Jak Pan ocenia rywala?