Tej wiedzy, jeszcze do niedawna nie miał prezes gorzowskiego klubu. Marek Grzyb pochodzi z Częstochowy, a mieszka w Poznaniu. Atmosferę tych pojedynków poznał dopiero gdy jego firma została sponsorem tytularnym Stali. Być może dlatego nieco inaczej podchodzi to niedzielnego spotkania.

Wiem, że czekają nas wielkie emocje związane także z walką do play off, ale podchodzę do tego ze spokojem, mówi sternik gorzowskiego klubu, który na pojedynek derbowy przyjedzie prostu z urlopu.