W tym sezonie do walki na tym szczeblu przystąpią dwie gorzowskie drużyny: Warta i TKKF Stilon. Mimo iż w poprzednim sezonie drużyna Stilonu miała spore problemy ze skompletowaniem składu na kilka spotkań, to Janusz Kałuziński prezes klubu liczy na to, że jego zespół zakończy rozgrywki w czołowej trójce.