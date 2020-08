Episkopat: szacunek dla osób LGBT nie jest bezkrytyczną akceptacją poglądów

Prace nad dokumentem KEP trwały rok. Liczy on 27 stron i składa się z 4 rozdziałów: „Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka”; „Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym”; „Osoby LGBT+ w Kościele katolickim” i „Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży”

Biskupi podkreślają w dokumencie, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym „człowiekiem dobrej woli”.

Zwracają uwagę, że wyzwania, z jakimi spotyka się dziś społeczność ludzka mają swoją genezę w tzw. rewolucji seksualnej i towarzyszących jej przemianach kulturowych i obyczajowych. Piszą, że wyrazem odrzucenia tradycyjnej moralności są zmiany w rozumieniu ludzkiej płciowości, czego wyrazem jest ideologia gender i postawy charakterystyczne dla LGBT+.

„Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka swojej płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płciowością biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do stworzenia społeczeństwa bez różnic płciowych”