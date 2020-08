Specjaliści alarmują: otyłość u dzieci to plaga!

Nawet co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę lub jest otyłe. A to prosta droga do rozwoju wielu chorób przewlekłych i skrócenia życia. Często ruch na świeżym powietrzu zastępuje ruch... ale wirtualny - na przykład na konsoli do gier. Młodzi ludzie rezygnują także z ćwiczeń w szkole.