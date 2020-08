Zmiana zasad kwarantanny i izolacji

Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji; po południu przedstawimy pakiet rozwiązań, będzie to m.in. skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni – podał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. MZ poinformowało również o zmianach w powiatach objętych strefami żółtą i czerwoną.

Niedzielski poinformował, że od następnego tygodnia co czwartek będą się odbywały spotkania „w szerokim gronie ekspertów; będziemy przedstawiali kompleksową informację podsumowująca dany tydzień pandemii”.

Szef MZ poinformował, że zmienione zostaną zasady kwarantanny i izolacji.

– zapowiedział.

Podał, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni.

„Mamy na to dowody m.in. z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny”

– podkreślił Niedzielski.

Drugim novum w przypadku kwarantanny będzie rezygnacja z prowadzenia testów.

Zdaniem ministra zdrowia, „testy są ważnym zagadnieniem, w kontekście przygotowania do drugiej fali pandemii”.

„Do tego, co wydarzy się we wrześniu, do potencjalnie zwiększonej liczby zachorowań musimy mieć przygotowaną infrastrukturę, aby wykonywać badania tam, gdzie one są niezbędne”