Lechia podejmie u siebie ciekawie grającego rywala

LKS Goczałkowice Zdrój to najbliższy rywal piłkarzy Lechii Zielona Góra w szóstej kolejce trzeciej ligi. Piłkarze Andrzeja Sawickiego z przeciwnikiem zmierzą się na własnym obiekcie w sobotę.

Zielonogórzanie jak na razie w lidze mają rozegrane dwa spotkania. Na inaugurację zremisowali w Brzegu ze Stalą 1-1, a w meczu z Pniówkiem Pawłowice wygrali na wyjeździe 2-1. Dla zawodników to więc trzecia szansa, by sprawdzić się w w walce o punkty. Tym bardziej, że zdaniem trenera Lechii Andrzeja Sawickiego, LKS to nie jest typowy przedstawiciel trzeciej ligi.

Sobotni rywal ma na razie na swoim koncie 4 mecze (2 zwycięstwa i 2 porażki). Mecz odbędzie się w Zielonej Górze na tzw. „Dołku” przy ul. Sulechowskiej o godz. 17.