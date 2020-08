Ciężarówka „Solidarności” zatrzymana na polsko-białoruskiej granicy

Ciężarówka z pomocą humanitarną wysłana przez NSZZ "Solidarność" do Mińska stoi na terminalu po białoruskiej stronie granicy, do godzin przedpołudniowych nie została odprawiona - poinformował w czwartek rzecznik "S" Marek Lewandowski. "Białorusini mnożą formalne przeszkody" - przekazał.



NSZZ "Solidarność" przygotowała transport z żywnością, głównie konserwami, który miał trafić do Mińska. O zatrzymaniu ciężarówki napisał w czwartek rano na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk: