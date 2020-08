Przed pierwszym dzwonkiem

Za kilka dni – dzieci wrócą do szkół, dlatego też policjanci sprawdzają czy w ich rejonie znaki są czytelne i prawidłowo ustawione. Wszystko po to, aby 1 września uczniowie mogli bezpiecznie rozpocząć naukę.

W pierwszych dniach września, maksymalna liczba policjantów szczególnie drogówki zostanie skierowana właśnie w rejony szkół, przejść dla pieszych by zadbać o bezpieczeństwo uczniów.