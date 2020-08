Kierowcy z województwa Lubuskiego mają okazje skontrolować stan ogumienia, ciśnienie w kołach oraz wycieraczki. Serwis ogumienia przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze jest otwarty dla klientów do godziny 15.00, każdy kto chce sprawdzić swój samochód ma jeszcze do tego okazję. O tym jak ważne są tego typu kontrole mówi specjalista do spraw ogumienia Andrzej Augustowski:

Warto dodać, że akcję wspiera policyjna drogówka.