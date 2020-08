Włókniarz ukarany walkowerem! Stal blisko playoff. Niedzielne derby jak mecz o życie!

– I tym samym awansowaliśmy na 4 miejsce w tabeli! – cieszy się Stal Gorzów na swoim facebookowym profilu.

Przypomnijmy, że piątkowy mecz pod Jasną Górą nie odbył się, bo tor był w fatalnym stanie. Działacze Włókniarza twierdzili, że to efekt…poniedziałkowej ulewy choć od owego deszczu do piątku minęło kilkadziesiąt godzin, a w międzyczasie głównie świeciło słońce.

Potem okazało się, że Włókniarz niezgodnie z przepisami dosypał do toru 25 ton glinki i tak naprawdę to działanie sprawiło, że tor nie nadawał się do jazdy.

Wczoraj wieczorem Komisja zebrała się i postanowiła orzec walkower, do tego karę finansową w wysokości 200 tysięcy dla Włókniarza, zakaz przebywania w parku maszyn podczas zawodów przez 9 miesięcy wobec prezesa klubu z Częstochowy.