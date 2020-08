Czeka nas gwałtowna zmiana pogody! Będzie mocno wiało

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami i silnym wiatrem w województwie lubuskim. IMGW prognozuje wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h.