Jesteś na wakacjach zagranicą? Po powrocie z niektórych krajów niezbędna kwarantanna

Turyści powinni liczyć się z tym, że możliwość powrotu do kraju może być ograniczona, a wyjazd zagraniczny może się skończyć dwutygodniową kwarantanną – powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceszef MZ był pytany na konferencji prasowej m.in. o przedłużenie zakazu połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, na nowej liście mają znaleźć się 63 kraje, w tym Hiszpania, Belgia, Malta i Albania.

„Dajemy z dość dużym wyprzedzeniem tę listę. Turyści powinni się z tym liczyć, że możliwość powrotu może być ograniczona. Jeżeli będą przypadki, że ktoś nie zdąży wrócić do kraju, to na pewno MSZ będzie pomagał takim osobom. Jednak zawsze powtarzam: musimy się liczyć z tą niepewnością, że wyjazd zagraniczny może się skończyć powrotem do dwutygodniowej kwarantanny”

– powiedział Kraska.

Podkreślił, że Polska jest pięknym krajem i w dobie koronawirusa bezpieczniej jest wypoczywać na miejscu.

Zgodnie z założeniami opublikowanego w piątek rządowego projektu rozszerza się z 44 do 63 listę państw, do których ma obowiązywać zakaz lotów pasażerskich.

Z listy państw, objętych zakazem lotów zniknąć miałyby: Chiny, Rosja, Gabon, Singapur, Serbia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.

Na liście państw i terytoriów objętych zakazem mają się pojawić: Aruba, Belize, Wenezuela, Gibraltar, Monako, Belgia, Hiszpania, Libia, Polinezja Francuska, Albania, Filipiny, Gambia, Indie, Liban, Malta, Namibia, Paragwaj, San Marino, Rumunia, Sint Maarten, Guam, Turks i Caicos, Portoryko, Wyspy Dziewicze USA i Wyspy Owcze.

Rozporządzenie miałoby obowiązywać od 26 sierpnia do 8 września.