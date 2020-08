Bledzew planuje budżet

Choć trwają jeszcze wakacje, to w samorządach rozpoczęły się prace nad budżetem na rok przyszły. Budżety są zwykle skromniejsze niż tegoroczne, a to z racji pandemii. Wpływy do kas samorządów są mniejsze, a nieplanowane wydatki powiększyły często deficyt. W Bledzewie natomiast postanowiono zwiększyć w przyszłym roku wydatki inwestycyjne, głównie w drogi.