Robert Lewandowski: Nigdy nie przestawaj marzyć

– napisał Polak w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do wpisu po angielsku dodał też graficzne symbole – pucharu i zwycięstwa.

Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your goal🏆💪 @fcbayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iYTD8ROYoK

— Robert Lewandowski (@lewy_official) August 23, 2020