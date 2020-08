Trener Żyto po Wrocławiu: „Byliśmy w niebie, jesteśmy w czyśćcu”

Szkoleniowiec zaznacza, że do Zielonej Góry przyjechał niezwykle zmobilizowany zespół wrocławski. Było to widać od początku zawodów. Ważną rolę w zwycięstwie gości odegrał Chris Holder, który na stadion przy W69 dotarł bezpośrednio po meczu pierwszej ligi w Toruniu i zakończył mecz z wynikiem 8+2. Równo pojechała jednak cała drużyna z Dolnego Śląsku i to dziś było kluczem do ich sukcesu.

Piotr Żyto wierzy jednak, że porażka z Wrocławiem przyczyni się do jeszcze większej mobilizacji zawodników przed arcyważnymi derbami z Gorzowem, które w najbliższą niedzielę.