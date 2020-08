SKS: mamy drugiego finalistę sierpnia

W ostatniej z sierpniowych eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego awans do finału uzyskał Grzegorz Zapytowski z Gorzów, który prawidłowo odpowiedział na trzy pytania. W finale 29 sierpnia rywalem gorzowianina będzie Daniel Szymański z Zielonej Góry.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (22.08):

1. W jaki sposób oznacza się kapitana drużyny w siatkówce? Odp. Kreska pod numerem umieszczonym na przedzie koszulki.

2. Jak nazywał się klub zielonogórski w którym karierę zawodniczą kończył, a trenerską rozpoczynał Kazimierz Prokopyszyn? Odp. Jaguar Zielona Góra.

3. Która drużyna koszykarska sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2018/2019? Odp. Real Madryt.

4. Proszę podać imię i nazwisko brytyjskiej sędziny żużlowej, która prowadzi turnieje pod egidą FIM? Odp. Christina Turnbull.

5. Marcin Lewandowski podczas lekkoatletycznego memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy ustanowił rekord Polski. Na jakim dystansie i kto był poprzednim rekordzistą Polski. Odp. Rekord Polski Marcina Lewandowskiego w biegu na nietypowym dystansie 2000 metrów. Lewandowski poprawił dotychczasowy, 29-letni rekord Michała Bartoszaka o ponad 4 sekundy.

6. Kto został oficjalnie trenerem piłkarzy Barcelony? Odp. Ronald Koeman. 57-letni Holender zastąpił na stanowisku zwolnionego po przegranym przez „Dumę Katalonii” ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 2:8 Quique Setiena.

7. Sevilla triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W spotkaniu finałowym rozgrywanym w Kolonii Sevilla wygrała z Interem Mediolan 3:2. Która to wygrana hiszpańskiego zespołu w historii tych rozgrywek? Odp. Drużyna z Hiszpanii to sześciokrotny triumfator rozgrywek. Sevilla jeszcze nigdy nie przegrała w finale Ligi Europy i jest klubem, który najczęściej sięgał po to trofeum.

8. Polscy windsurferzy wywalczyli srebrne medale podczas mistrzostwach świata klasy Open Foil na szwajcarskim jeziorze Silvaplana koło St. Moritz. Proszę podać nazwiska naszych reprezentantów. Odp. Maja Dziarnowska i Przemysław Miarczyński.

9. Kto został tegorocznym kolarskim mistrzem Polski w jeździe na czas? Odp. Kamil Gradek, a zawody odbyły się w Busku-Zdroju.

10. 29 sierpnia w Nicei rozpocznie się tegoroczny kolarski wyścig Tour de France. Kto był triumfatorem w ubiegłym roku? Odp. Kolumbijczyk Egan Bernal.

RANKING 2017-2020:

30 – Marek (Gorzów), Grzegorz (Gorzów)

25 – Jacek S. (Zielona Góra)

18 – Artur (Urzuty)

16 – Piotr (Lubiszyn)

8 – Arkadiusz (Nowa Sól)

7 – Daniel (Zielona Góra)

5 – Marian (Różanówka), Marek (Sława)

3 – Jacek B. (Zielona Góra)

2 – Dariusz (Nowa Sól), Zdzisław (Torzym), Oskar (Nowe Kramsko)

1 – Czesław (Trzciel), Kazimierz (Myszęcin), Leszek (Mirocin Górny), Zdzisław (Kożuchów), Paulina (Kargowa), Zbigniew (Smolary), Witold (Zielona Góra), Leszek (Torzym).