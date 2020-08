Cichanouska: Wrócę na Białoruś, kiedy będę się tam czuć bezpiecznie

Jak powiedziała, Moskwa nie próbowała się z nią skontaktować w związku z sytuacją na Białorusi. Liderka podziękowała też wszystkim krajom, które wspierają białoruski naród.

„Mam nadzieję i wierzę w to, że władze usłyszą swój naród. Tak jak zawsze mówiono nam, że prezydent (Alaksandr Łukaszenka) kocha swój kraj i naród, a to, co widzi teraz, jasno daje mu do zrozumienia, że ludzie chcą zmian. I mam wielką nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i naród będzie usłyszany. Otworzą się na dialog i odbędą się nowe, przejrzyste, uczciwe wybory”