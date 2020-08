Najwięcej zachorowań od początku pandemii – 903 nowe zakażenia

Na COVID-19 zmarło 13 kolejnych osób, potwierdzono też najwięcej od wybuchu epidemii dziennych zakażeń – 903 – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 60 tys. 281, a zgonów do 1938.



Do tej pory najwięcej dziennych nowych przypadków zanotowano 8 sierpnia – 843.