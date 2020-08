Uwaga, dziś upalnie! Nawet 32ºC

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek rano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w woj.: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.



Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w zachodnich powiatach województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 do 32 st. C., zaś nocą od 17 do 19 st. C.