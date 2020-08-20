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  • II runda DMP juniorów: Francepol Falubaz ,,rozbił bank”. Stal na drugim miejscu

II runda DMP juniorów: Francepol Falubaz ,,rozbił bank”. Stal na drugim miejscu

Sport
fot. archiwum Radia Zachód/Radia Zielona Góra
 

Żużlowcy Falubazu Zielona Góra wygrali drugą rundę Drużynowych Mistrzostw Polski juniorów, która odbyła się w Lesznie. Podopieczni trenera Aleksandra Janasa zdobyli aż 55 punktów. Na drugim miejscu Stal Gorzów 35. Trzecie miejsce zajęła Unia Leszno 17, a czwarte Start Gniezno 10.

Wyniki:

  1. Francepol Falubaz Zielona Góra 55: Norbert Krakowiak 15 (3,3,3,3,3), Damian Pawliczak 15 (3,3,3,3,3), Mateusz Tonder 14 (3,3,3,3,2), Fabian Ragus 7 (2,2,-,-,3), Nile Tufft 4 (1,3).
  2. Cash Broker Stal Gorzów 35: Wiktor Jasiński 12 (2,2,3,2,3), Kamil Nowacki 10 (3,2,1,2,2), Kamil Pytlewski 7 (1,2,1,2,1), Jakub Janik 6 (1,0,2,1,2)
  3. Unia Leszno 17 – najwięcej Damian Ratajczak 7
  4. Start Gniezno 10 – najwięcej Marcel Studziński 6 

Aleksander Janas – szkoleniowiec Francepol Falubazu Zielona Góra:

Piotr Paluch – trener Cash Broker Stali:

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