II runda DMP juniorów: Francepol Falubaz ,,rozbił bank”. Stal na drugim miejscu

Wyniki:
- Francepol Falubaz Zielona Góra 55: Norbert Krakowiak 15 (3,3,3,3,3), Damian Pawliczak 15 (3,3,3,3,3), Mateusz Tonder 14 (3,3,3,3,2), Fabian Ragus 7 (2,2,-,-,3), Nile Tufft 4 (1,3).
- Cash Broker Stal Gorzów 35: Wiktor Jasiński 12 (2,2,3,2,3), Kamil Nowacki 10 (3,2,1,2,2), Kamil Pytlewski 7 (1,2,1,2,1), Jakub Janik 6 (1,0,2,1,2)
- Unia Leszno 17 – najwięcej Damian Ratajczak 7
- Start Gniezno 10 – najwięcej Marcel Studziński 6
Aleksander Janas – szkoleniowiec Francepol Falubazu Zielona Góra:
Piotr Paluch – trener Cash Broker Stali: