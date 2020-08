Straż Graniczna zaprasza w swoje szeregi

Jednym z warunków podjęcia służby jest wiek do 35 lat. Mówi rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, major Joanna Konieczniak.

Jak dodaje rzecznik, zakres obowiązków, które pełnią strażnicy graniczni, jest bardzo duży.

Ponieważ zmieniły się przepisy, dokumenty o przyjęcie do Straży Granicznej można teraz składać również w Gorzowie. Wcześniej należy się jednak telefonicznie umówić na wizytę. Numer telefonu do placówki w Gorzowie, która mieści się przy ulicy Strażackiej 36a, to: 95 721 13 53.