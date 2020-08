Zaatakował taksówkarkę, jest w rękach policji

Mężczyzna w trakcie kursu zaczął szarpać kierującą. Ta skutecznie się broniła i udało jej się wypchnąć napastnika poza auto. 32-latek próbował jeszcze dostać się środka po masce przez szyberdach. Taksówce udało się odjechać, ale kierująca zauważyła, że zginęło jej kilkaset złotych. Policja zatrzymała napastnika we wtorek. To mieszkaniec powiatu gorzowskiego. Usłyszał zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej i kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.