Władze Wuhan ukrywały prawdę o koronawirusie przed rządem

Z raportu amerykańskiego wywiadu, do którego dotarł New York Times wynika, że władze chińskiego miasta Wuhan i prowincji Hubei ukrywały przed Pekinem pełne informacje o rozwoju epidemii koronawirusa. To tam jesienią ubiegłego roku zdiagnozowano pierwsze na świecie zakażenia.



Jak twierdzi dziennik, zatajanie informacji miało trwać tygodniami. Lokalne władze miały obawiać się negatywnych konsekwencji ze strony Pekinu.