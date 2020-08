MON: obserwujemy sytuację na Białorusi, nie ma powodów do niepokoju

Odnosząc się do rozlokowania białoruskich wojsk przy zachodniej granicy tego kraju Skurkiewicz powiedział, że Polska cały czas zachowuje podstawę defensywną. Jak dodał, sytuacja za naszą wschodnią granicą jest cały czas monitorowana:

„Nic nadzwyczajnego się nie dzieje, to nie jest nic, co by nas niepokoiło. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego”