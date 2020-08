III runda DMP juniorów: W Gorzowie – Falubaz przed Stalą

W zawodach dominowały obie lubuskie drużyny. Zespół Unii Leszno wystąpił praktycznie w dwuosobowym składzie, bo choć zgłoszonych było 4 zawodników, to ze względu na problemy sprzętowe Kacper Pludra w ogóle nie nie pojawił się na torze, a Krzysztof Sadurski, po dwóch startach wycofał się z zawodów. Istotne znaczenie dla końcowego wyniku miało wykluczenie za dotknięcie taśmy Rafała Karczmarza, co skomplikowało nieco ustawienie zawodników Stali w wyścigach nominowanych. Nie umniejsza to jednak sukcesu żużlowców z Zielonej Góry, którzy mają spore szanse na obronę zdobytego przed roku tytułu.

Wyniki:

Francepol Falubaz Zielona Góra 49 pkt: Mateusz Tonder 15 (3,3,3,3,3), Fabian Ragus 2 (1,1,-,-,-), Norbert Krakowiak 14 (3,3,3,3,2), Damian Pawliczak 12 (3,2,2,2,3), Nile Tufft 6 (2,2,2). Cash Broker Stal Gorzów 44 pkt: Wiktor Jasiński 11 (3,2,3,3,1). Rafał Karczmarz 11 (t,3,2,3,3), Kamil Nowacki 11 (2,2,2,3,2), Kamil Pytlewski 11 (2,2,3,2,2). Start Gniezno 13 – najwięcej Marcel Studziński 6 Unia Leszno 12 – najwięcej Damian Ratajczak 7.

Aleksander Janas – trener Francepolu Falubazu:

Piotr Paluch – trener Cash Broker Stali: