Szumowski o teoriach spiskowych nt. koronawirusa: Kiepskiej jakości fantastyka

Teorie spiskowe dotyczące koronawirusa przypominają fantastykę, która jest wyjątkowo kiepskiej jakości. Promowanie takiej negacji bezpośrednio uderza w pamięć zmarłych pacjentów oraz lekarzy - mówi w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" ustępujący minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szumowski w rozmowie odniósł się m.in. do szczepionki na koronawirusa i rosyjskich postępów w tym zakresie. Jak przyznał, w tym przypadku należy poczekać na wyniki badań klinicznych.

„Wiemy, że grupa naukowców z USA mówi o późnej jesieni czy o początku przyszłego roku. Myślę, że to właśnie będzie najszybszy możliwy termin, kiedy ta szczepionka będzie odpowiednio przebadana”

– powiedział Szumowski.

Dodał, że nie można proponować ludziom substancji, której działania uboczne nie są do końca znane. „Potrzebny jest czas, by móc wszystko sprawdzić” – podkreślił.

Jego zdaniem realnym terminem ostatecznego wprowadzenia szczepionki będzie wiosna przyszłego roku. „Wtedy dopiero zyskamy konkretny wpływ na epidemie” – ocenił.

Plagi, epidemie i pandemie

Świat musi wydać co najmniej 100 miliardów dolarów na nowe narzędzia do walki z pandemią koronawirusa – powiedział w czwartek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał w czwartek, że na Covid-19 na całym świecie zmarło już ponad 750 tys. osób. Ponad 20,6 mln jest zakażonych SARS-CoV-2.

Wielu ekspertów od spraw zdrowia na świecie uważa, że prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych wirusa, który pojawił się w Chinach pod koniec ubiegłego roku, jest znacznie wyższa, niż wskazują na to oficjalne dane, choćby dlatego, że wiele osób umiera bez poddawania się testom.

Szumowski zaznaczył także, że szczepienia w Polsce będą zalecane dla wszystkich, „ale raczej nie będą obowiązkowe dla całej populacji”.

„Mogą być obowiązkowe dla osób, które funkcjonują na pewnym obszarze, gdzie ryzyko transmisji jest bardzo duże. To, czy będą obowiązkowe, zależy w głównej mierze od profilu bezpieczeństwa tej szczepionki. Jak mówiłem, nikt nie zgodzi się na wprowadzenie produktu, który nie został odpowiednio sprawdzony”

– zapewnił.

Szumowski był też pytany o teorie, które negują istnienie tego wirusa. Przypomniał, że z powodu koronawirusa w Polsce zmarło drastycznie więcej osób niż na grypę.

„Nie można fałszować rzeczywistości. Proponuję, żeby autorzy takich teorii przeprowadzili wywiad z rodzinami ofiar. Myślę, że pozwoli im to spojrzeć inaczej na tragedię tych osób.”

– powiedział Szumowski i jak dodał:

W jego opinii, promowanie takiej negacji bezpośrednio uderza w pamięć zmarłych pacjentów oraz lekarzy, którzy walczyli o życie innych, jednak stracili swoje.

„Mówienie, że to wymysł, jest po prostu nieuczciwe, niegodne i oczywiście groźne”

– podkreślił.

Przyznał, że ludzie są zmęczeni obostrzeniami i nie można się temu dziwić. Jednak – jak zwrócił uwagę – „gdy w takiej sytuacji ktoś rzuca hasło negujące epidemię, którą mieli rzekomo wymyślić politycy, to reakcja może być niebezpieczna”.