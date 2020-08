Cztery osoby aresztowane w związku z przestępczością narkotykową

Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna może przechowywać w swoim mieszkaniu znaczne ilości narkotyków, co zostało potwierdzone podczas przeszukania. Kryminalni ujawnili marihuanę oraz amfetaminę o wartości co najmniej 5 tysięcy złotych.

Mężczyzna został zatrzymany. Nie był wcześniej znany policjantom, ani notowany za przestępstwa – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, z Zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. Za to przestępstwo zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.