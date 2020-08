Podwyżki dla posłów? ZPP apeluje do Sejmu o odrzucenie weta Senatu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do posłów o "niepoddawanie się populistycznej presji" i odrzucenie weta senackiego do ustawy dot. płac polityków. Według ZPP podwyższenie wynagrodzeń osób sprawujących funkcje publiczne służy interesowi publicznemu.



W poniedziałek Senat opowiedział się przeciw zmianom w prawie podwyższającym wynagrodzenia parlamentarzystów, samorządowców i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Sejm może odrzucić wniosek Senatu o odrzucenie ustawy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.