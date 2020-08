Dodatkowe pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

We wrześniu do wydania w ramach funduszu pośredniak w Gorzowie będzie miał około 300 tys. zł. Z tych pieniędzy pracodawcy i ich pracownicy będą mogli opłacić kursy, szkolenia, studia podyplomowe i egzaminy.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Roman Rutkowski podkreśla, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy pomaga osobom pracującym w utrzymaniu zatrudnienia:

Do tej pory w ramach funduszu można było dostać do 5 tys. zł na szkolenia czy studia podyplomowe. Na opłacenie kursu prawo jazdy kategorii C i D do 9 tys. zł. Pieniądze są jednak wydawane zawsze w oparciu o priorytety określane przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jakie priorytety będą kluczowe przy nowym naborze? Mówi Małgorzata Leżańska, specjalista do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy działa od 2014 roku. Od tego czasu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie wsparcie dla przedsiębiorców w ramach funduszu wyniosło ponad 4 mln zł. W tym roku ponad milion. Najczęściej wsparcie dotyczyło usług transportowych, kursów na prawo jazdy kategorii C i D, rachunkowości i księgowości oraz szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej.

Szczegółów dotyczących naboru można szukać na stronie internetowej PUP w Gorzowie: gorzow.praca.gov.pl.