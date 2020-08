Ostrzeżenie przed burzami. Możliwy grad!

Podczas burz może spaść od 20 do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 40 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć 80-90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

⚠️IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteo przed burzami z gradem 1° dla prawie całej Polski. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.#IMGWmeteo #ostrzeżenia #burze #deszcz pic.twitter.com/w67eJraXby

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 18, 2020