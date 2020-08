54,4 st. C. Rekord ciepła w Dolinie Śmierci w USA

Jeśli pomiar zostanie oficjalnie potwierdzony, będzie to najwyższa temperatura zarejestrowana na ziemi od 1913 roku, kiedy zmierzono także w Death Valley 56,7 stopni Celsjusza (134 stopnie Fahrenheita).

Death Valley to położony w depresji park narodowy w USA, położony na pustyni Mojave w południowej części Kalifornii. Najniżej położony punkt znajduje się 86 metrów pod.poziomem morza. To największa depresja w Ameryce Północnej oraz drugą na półkuli zachodniej.

Dolina Śmierci została odkryta w połowie XIX wieku przez grupę osadników, którzy szukali krótszej drogi przez góry do ogarniętej gorączką złota Kalifornii. Ze względu na ekstremalne warunki na początku XX wieku stała się atrakcją turystyczną.

Latem turystom ją odwiedzającym, zaleca się wpijanie co najmniej czterech litrów wody dziennie i powracanie do klimatyzowanych samochodów maksymalnie po 10-15 minutach pobytu na zewnątrz. Przy wjeździe do Doliny Śmierci ustawiono znaki ostrzegające przed ekstremalnym gorącem.