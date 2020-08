Morawiecki ostro ws. skandalicznych publikacji Onet.pl i Newsweeka

To właśnie Polska nie pozwoliła komunistom podpalić Europy w 1920 r. - napisał do prezesa RASP Polska premier Mateusz Morawiecki w związku z artykułami o wojnie polsko-bolszewickiej opublikowanymi przez należące do wydawcy portale. Zdaniem Morawieckiego, artykuły zaciemniają i wykrzywiają prawdę historyczną.



Chodzi o artykuły: "Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć. Lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony" opublikowanym na portalu Onet.pl 15 sierpnia oraz "Prawda o losach jeńców sowieckich wojny 1920 roku. Piekło za drutami" z 2009 r. przypomnianego na portalu internetowym Newsweek Polska 13 sierpnia.