5-letni zakaz wjazdu do Polski za złamanie kwarantanny

Do kontroli obcokrajowców doszło w ubiegły czwartek, kiedy jechali busem na ukraińskich numerach rejestracyjnych; prawdopodobnie wracali z pracy do swojego kraju.

„Podczas sprawdzania ich dokumentów ustalono, że pięciu z nich przyjechało do Polski pod koniec maja i nie zastosowało się do 14–dniowej kwarantanny podając w trakcie kontroli granicznej fikcyjne adresy zamieszkania w Polsce i pojechali do Niemiec”

– powiedziała Konieczniak.

Komendant Placówki SG w Tuplicach wydał wobec cudzoziemców nakaz powrotu do ich kraju i nałożył na nich 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw obszaru Schengen. Mężczyźni zostali odeskortowani do przejścia granicznego w Medyce i przekazani stronie ukraińskiej.