Rekordowa liczba młodych rybołowów opuściła w tym roku gniazda

„W tym roku skuteczne lęgi zarejestrowano u siedmiu par ptaków, które łącznie odchowały aż 18 młodych, czyli aż o cztery pisklęta więcej niż przed rokiem”

– powiedział Bielewicz.

Zaznaczył, że mimo bardziej optymistycznych danych z tego roku, rybołów w woj. lubuskim nadal pozostaje gatunkiem, który oscyluje na granicy wymarcia.

Rybołów jest jedynym gatunkiem ptaka drapieżnego w woj. lubuskim, dla którego RDOŚ w Gorzowie opracował specjalną strategie ochrony i realizuję ją od dziesięciu lat, przy współpracy z energetykami, leśnikami i ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów.

Jak wyjaśnił Bielewicz, ta strategia obejmuje stałą kontrolę stanu populacji oraz działania związane m.in. z budową sztucznych gniazd na drzewach i słupach energetycznych w miejscach potencjalnego występowania, ochronę żerowisk rybołowa, wdrażanie ochrony strefowej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej wśród leśników, myśliwych oraz właścicieli stawów rybnych.

Każdego roku oceniana jest liczebność populacji lęgowej rybołowa w regionie, rozpowszechnienie gatunku oraz parametry rozrodcze, a także trendy tych wskaźników.

„Uzyskane w tym roku wyniki potwierdzają stabilizację liczebności rybołowa w regionie na poziomie ośmiu par lęgowych. Dla porównania, w 2011 r. w całym woj. lubuskim gniazdowały zaledwie dwie pary tego gatunku”

– podkreślił Bielewicz.

Rybołów (łac. Pandion haliaetus) to drapieżny ptak wędrowny, osiągający masę do dwóch kg przy rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 170 cm. Ma brązowo-białe ubarwienie, charakterystyczny ciemny pas wzdłuż oczu i nieco nastroszone pióra na tyle głowy. Jego głównym pożywieniem są ryby.

Do Polski rybołowy przylatują najczęściej na przełomie marca i kwietnia, niekiedy nawet później. Po odchowaniu młodych, najczęściej pod koniec sierpnia, opuszczają nasz kraj. Z reguły wracają do tych samych gniazd przez kilkanaście lat.

W naszym kraju rybołów należy do najrzadszych gatunków ptaków szponiastych. Krajową populację szacuje się na około 30 par. Rybołów jest gatunkiem tzw. szczególnej troski, a jego ścisłą ochronę sankcjonuje prawo krajowe i europejskie.