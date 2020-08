Do nadchodzących rozgrywek zgłosiły się 33 drużyny, a po fazie eliminacyjnej Euroligi do rywalizacji dołączą jeszcze dwa zespoły. W walce o fazę play off koszykarki InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. zmierzą się z PBC MBA Moskwa (Rosja), KP Brno (Czechy) oraz Birevim Elazig il Ozel Idare (Turcja). Szczegółowy terminarz rozgrywek poznamy 1 września.