Cichanouska: Jestem gotowa wziąć odpowiedzialność za kraj

„Jestem gotowa działać jako narodowy przywódca, aby kraj uspokoił się i wszedł w normalny rytm, abyśmy uwolnili wszystkich więźniów politycznych i w krótkim czasie przygotowali ramy prawne dla nowych wyborów prezydenckich – prawdziwych, uczciwych, które zostaną zaakceptowane przez społeczność światową”

– powiedziała przebywająca na Litwie Swiatłana Cichanouska w oświadczeniu wideo.

Dodała, że Białoruś przeżywa obecnie „trudny okres, kiedy podłość graniczy z heroizmem, a rozpacz z odwagą. W tym okresie musimy dokonać wyboru, wymaga to od nas czasu” – powiedziała Swiatłana Cichanouska. Dodała, że w dniach, kiedy na Białorusi odbywają się pogrzeby osób zabitych w czasie demonstracji, „płacze razem z Białorusinami”. Nazwiska zabitych zostaną zapamiętane – podkreśliła działaczka.

Swiatłana Cichanouska wezwała też funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, aby odstąpili od rządu Aleksandra Łukaszenki. Dodała, że jeśli to zrobią, to może im zostać wybaczone to, co uczynili w przeszłości.