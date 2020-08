Falubaz wygrywa, jest bonus. Play-offy coraz bliżej

RM Solar Falubaz Zielona Góra pokonał na wyjeździe MrGarden GKM Grudziądz 47-43. Powody do radości ma trener zielonogórzan Piotr Żyto, bo jego zespół wywalczył punkt bonusowy.

Szkoleniowiec RM-u Solaru Falubazu ponownie chwalił swoich młodzieżowców. Przyznał też, że to zwycięstwo przybliża zielonogórzan do play-offów, ale na razie trzeba podchodzić do tego spokojnie. Trener skomentował także słabszy występ Martina Vaculika (6+1) i świetny start Patryka Dudka (14).