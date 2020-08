6 miesięcy nagrywał Odrę. Posłuchaj!

"Dźwiękowy szlak Odry" - to muzyczny projekt Michała Zygmunta, który przez sześć miesięcy płynął Odrą, mieszkał nad jej brzegiem i dokumentował jej odgłosy. Artysta przy pomocy profesjonalnych mikrofonów oraz hydrofonów stworzył dźwiękową mapę rzeki. W tym czasie nagrywał dźwięki natury, ale także te industrialne. Nagrania te stały się podstawą do stworzenia oryginalnej płyty pod tym samym tytułem "Dźwiękowy Szlak Odry". W ten weekend artysta wystąpił na żywo w porcie w Cigacicach pod Zieloną Górą, który to znajduje się właśnie nad udokumentowaną na płycie rzeką.