Niedoceniany sukces polskiego radiowywiadu

Bolszewików udało się pokonać głównie dzięki umiejętności łamania ich szyfrów. Udało się to zrobić przypadkiem gdy w sierpniu 1919 roku porucznik Jan Kowalewski zastąpił na nocnym dyżurze w biurze depesz warszawskiego telegrafu kolegę, który chciał zatańczyć na weselu siostry:

Samo czytanie depesz nie wystarczyło do złamania rosyjskich szyfrów, które były kodowane dwukrotnie. By tego dokonać porucznik Jan Kowalewski zbudował zespół zbudowany z wybitnych polskich matematyków. To im udało się złamać rosyjski kod. Dzięki temu sztab generalny wiedział, że nacierający na Warszawę front zachodni odsłania południową flankę. W to miejsce zdecydowano się uderzyć.

Wojna wywiadów, tajemnice szyfrów i nieznany bohater Bitwy Warszawskiej – to treść słuchowiska „Zagadka Jana K.” o Janie Kowalewskim. Złamanie szyfrów okazało się kulminacyjnym momentem Bitwy Warszawskiej, choć podpułkownik Kowalewski pozostawał w cieniu znanych dowódców – przyznaje historyk Sebastian Adamkiewicz:

Autorem „Zagadki Jana K.” jest pisarz Łukasz Orbitowski. Twórca słuchowiska ma nadzieję, że dzięki radiowej opowieści postać kryptologa, nie będzie już tak zagadkowa:

Jan Kowalewski urodził się w Łodzi, był twórcą wojskowego biura szyfrów, pracował w wywiadzie, po wojnie został dyplomatą. Zmarł w Londynie. Senat z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, ogłosił rok 2020 rokiem Jana Kowalewskiego.

Główną rolę w radiowej produkcji gra Mirosław Haniszewski. W produkcji występują także m.in. Anna Smołowik oraz Adam Woronowicz.

„Zagadka Jana K.” w Radiu Zachód dziś po godz. 14 w cyklu „Historie pisane na nowo”.